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أخبار العالم

بيان أوروبي عن الأوضاع في مأرب اليمنية

الخميس 11/مارس/2021 - 10:05 م
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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قسم الخارجي
أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، بيانا مشتركا تندد فيه بهجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية. 

ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، انهيار عدد كبير من صفوف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، بالإضافة إلى تسليم عدد كبير منهم نفسه إلى الجيش اليمني. 

وأفادت قناة العربية بأن ميليشيا الحوثي قامت باستهداف المدنيين في مدينة مارب اليمنية بصاروخ باليستي دون الحديث عن إصابات أو وفيات.

ويشار الي ان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت بالأمس  عن تدمير محطة اتصالات للميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة شملان شمال العاصمة صنعاء.

كما دمرت قوات التحالف منصات إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية الإرهابية في بيت نعم بضاحية همدان شمال صنعاء بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية .

وأوضحت عمليات التحالف انه ‏تم استهداف أيضا  قاعدة الديلمي الجوية والصيانة و الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الاستقبال.

وكانت قوات ‏تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في وقت سابق اعلنت تدمير قوات دفاع جوي معاد من نوع “سام 6” تابع للمليشيات الحوثية في ‎مأرب.
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