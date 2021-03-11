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مرأة

شخصية اليوم في علم الارقام .. مميزات وعيوب مواليد ١١ مارس

الخميس 11/مارس/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الابراج احدى الاهتمامات التي تشغل كثير من الناس واذا كنتي من متابعي الابراج وعلم الفلك تعرف علي شخصية اليوم في علم الأرقام.

 إذا كنت مولودا في يوم 11 مارس فإن ذلك يعني أنك شديد الحساسية وتميل للتعامل بندية. لديك طبيعة محاربة، وفي نفس الوقت لديك روح حالمة، وتتمتع بقدرة عظيمة على التخيل.

نصيحة: عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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