شخصية اليوم في علم الارقام .. مميزات وعيوب مواليد ١١ مارس

تعد الابراج احدى الاهتمامات التي تشغل كثير من الناس واذا كنتي من متابعي الابراج وعلم الفلك تعرف علي شخصية اليوم في علم الأرقام.





إذا كنت مولودا في يوم 11 مارس فإن ذلك يعني أنك شديد الحساسية وتميل للتعامل بندية. لديك طبيعة محاربة، وفي نفس الوقت لديك روح حالمة، وتتمتع بقدرة عظيمة على التخيل.



