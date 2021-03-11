احباط محاولة للتنقيب عن الآثار في الأقصر

تمكنت مباحث إسنا بمحافظة الأقصر، بالإشتراك مع شرطة السياحة الآثار، من إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بقرية الشغب.





تلقي اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، أخطارًا من المقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد بقيام "منصور. م . س"، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله الكائن بقرية الشغب شرق مدينة إسنا، والمكون من طابق واحد ذو واجهة شمالية .





وبالإنتقال والفحص بمشاركة رجال شرطة السياحة والآثار بإسنا، تبين توجد حفرة دائرية الشكل قطرها حوالى ثلاثة أمتار ونصف تقريبًا، بعمق حوالى 9 أمتار، ويوجد بها بناء بالطوب الأحمر، وبأسفل الحفرة ناحية الشرق توجد فتحة قطرها متر ونصف تقريبًا بعمق حوالى 3 أمتار، وهذا الحفر يخالف قانون رقم 117 لسنه 1983،



