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حوادث

احباط محاولة للتنقيب عن الآثار في الأقصر

الخميس 11/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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شمس يونس
تمكنت مباحث إسنا بمحافظة الأقصر، بالإشتراك مع شرطة السياحة الآثار، من إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بقرية الشغب. 

تلقي اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر،  أخطارًا من المقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد بقيام "منصور. م . س"، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله الكائن بقرية الشغب شرق مدينة إسنا، والمكون من طابق واحد ذو واجهة شمالية .

وبالإنتقال والفحص بمشاركة رجال شرطة السياحة والآثار بإسنا، تبين توجد حفرة دائرية الشكل قطرها حوالى ثلاثة أمتار ونصف تقريبًا، بعمق حوالى 9 أمتار، ويوجد بها بناء بالطوب الأحمر، وبأسفل الحفرة ناحية الشرق توجد فتحة قطرها متر ونصف تقريبًا بعمق حوالى 3 أمتار، وهذا الحفر يخالف قانون رقم 117 لسنه 1983، 

وتم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار للقيام بأعمال المعاينة بمعرفة مدير مكتب الآثار بإسنا بقيادة أحمد حسن أمين مدير آثار إسنا وأرمنت.
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