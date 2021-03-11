الدوري الأوروبي .. ميلان يفرض التعادل 1-1 على أرض مان يونايتد

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.





وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي رغم محاولات ميلان للتسجيل التي أحبطها الـVAR، قبل أن يزداد الاحباط في الشوط الثاني بهدف التقدم لأصحاب الأرض.





أمادو ديالو استقبل كرة عالية خلف الدفاع الإيطالي من برونو فيرنانديز في الدقيقة 50 ليحولها برأسية إلى شباك دوناروما.





وفي الدقيقة 90+2، وفي ظل استعداد يونايتد للاحتفال بالفوز الصعب، تعادل كايير لميلان بعد عرضية حولها برأسية إلى شباك هندرسون ليقتنص التعادل في اللحظات الأخيرة.