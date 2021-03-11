ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ كفر الشيخ يعلن عن فرص استثمارية واعدة في مطوبس.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 11:55 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين
Advertisements
حمزة شعيب
كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الأسباب التي جعلت مدينة مطوبس منطقة استثمارية رائعة.

وتابع نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "محافظة كفر الشيخ بها منطقتين صناعيتين الأولى في بلطيم، والأخرى في مطوبس".

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه وجد بالمحافظة عدد من المزارع السمكية، بخلاف المشروع القومي لبركة غليون، وبالتالي يوجد بها عدد كبير من مصانع العلف السمكي ومصانع عصر الزيوت ومصنع للأدوية.

ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في مطوبس واعدة، لأنها تبعد عن ميناء الإسكندرية نحو 60 كيلو مترا، وقريبة أيضا من ميناء دمياط وبركة مزارع غليون وبالقرب من النيل أيضا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور