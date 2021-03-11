محافظ كفر الشيخ يعلن عن فرص استثمارية واعدة في مطوبس.. فيديو

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الأسباب التي جعلت مدينة مطوبس منطقة استثمارية رائعة.





وتابع نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "محافظة كفر الشيخ بها منطقتين صناعيتين الأولى في بلطيم، والأخرى في مطوبس".





وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه وجد بالمحافظة عدد من المزارع السمكية، بخلاف المشروع القومي لبركة غليون، وبالتالي يوجد بها عدد كبير من مصانع العلف السمكي ومصانع عصر الزيوت ومصنع للأدوية.





ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في مطوبس واعدة، لأنها تبعد عن ميناء الإسكندرية نحو 60 كيلو مترا، وقريبة أيضا من ميناء دمياط وبركة مزارع غليون وبالقرب من النيل أيضا.