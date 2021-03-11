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أخبار العالم

أمريكا: لن نتنازل أمام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات

الخميس 11/مارس/2021 - 10:58 م
أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
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قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده لن تعرض أي تنازلات أو حوافز على إيران كي تعود إلى طاولة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.


وأضاف برايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه إذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات عندها فقط ستكون أمريكا جاهزة لمناقشة عروض متعلقة بالاتفاق النووي.


وأشار إلى أن طهران مخطئة إذا ظنت أن التأخير في العودة للتفاوض سيؤدي لرفع العقوبات عنها.


وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن طهران بدأت برفع القيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.


وأضاف بلينكن أن أفضل طريقة للتعامل مع إيران هي اعتماد الدبلوماسية الصارمة، مشيرا إلى أن بلاده لديها مصلحة بإعادة إيران إلى الاتفاق النووي.


وأكد أن الكرة بملعب إيران لنعرف إن كانت جادة في الانخراط بالمسار الدبلوماسي.
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