الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد منتهكي وقف إطلاق النار في ليبيا

لوح الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بعقوبات ضد منتهكي وقف إطلاق النار في ليبيا.









وأضاف الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته العربية، أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا مرفوض.









فيما طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بأسرع وقت.









وأشاد وزير الخارجية الألماني، اليوم الخميس، بتصويت البرلمان الليبي على دعم حكومة مؤقتة، وحث القوى الأجنبية على إخراج قواتها من البلاد.









وقال هايكو ماس في مؤتمر صحفي: "الخطوة التالية التي يجب اتخاذها الآن هي انسحاب القوات والجنود الأجانب، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في ليبيا بشكل رسمي أو غير رسمي".









وأضاف ماس، الذي تحدث بعد اجتماع في باريس مع نظرائه الفرنسيين والمصريين والأردنيين ، إن التصويت مؤشر على إمكانية تسوية النزاعات الكبرى وديا.









وفوض البرلمان الليبي يوم الأربعاء حكومة الوحدة ، التي انتخبت الشهر الماضي من قبل منتدى اختارته الأمم المتحدة ، لقيادة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب نحو انتخابات وطنية في ديسمبر.