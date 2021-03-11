رئيس لجنة مكافحة كورونا: اللقاح في مصر آمن.. وليس له آثار جانبية

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن أن أسباب عدم إقبال المصريين على تلقي لقاح فيروس كورونا هو الخوف من الجديد، قائلًا إنه كعادة المصريين وجميع البشر الخوف من كل ما هو جديد.









وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي محمد علي خير، والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن اللجنة كانت واضحة للغاية مع المصريين وأوضحت لهم أن الأمل في التخلص من الفيروس هو وجود دواء شاف أو التزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن لقاحات كورونا المتوفرة في مصر اَمنة وفاعلة تمامًا ولا تؤدي إلى الوفاة ولا يوجد بها آثار جانبية.









وأشار إلى أنه كان خائفًا خلال تلقيه لقاح كورونا مثله مثل أي إنسان لكنه كان متأكدا أنه لن تحدث وفاة أو خطر عليه، منوهًا إلى أن خطة وزارة الصحة في إعطاء اللقاح للأطقم الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أمر مدروس.