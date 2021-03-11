باتشيكو: من قال إني سوف أرحل عن الزمالك.. أنا متصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوزا هاما على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري 2020-2021.





وقال باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري: "من الذي قال إني سوف أرحل عن الزمالك، أنا متصدر الدوري".





وتابع: "اللاعبون أثبتوا أمام الجميع أنهم يمتلكون احترافية كبيرة، وما حدث اليوم نتاج عمل يومي، وأنا دائمًا أقول للاعبين الفريق الكبير لا يخسر مباراتين متتاليتين، وبالأداء اليوم أثبتنا أننا فريق كبير".





وأضاف: "نحن أفضل فريق في مصر يقدم كرة قدم، وأفضل فريق يقدم مستوى لعب، وهذا بفضل المنافسين المميزين حيث نستطيع أن نظهر أعلى مستوى في اللعب".