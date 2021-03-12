آداب القاهرة تكشف عن موعد امتحان القبول الشفوي لقسم المكاتب والوثائق





أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة ، قرار بعقد امتحان القبول الشفوي قسم المكاتب و الوثائق وتقنية المعلومات يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .





كما حددت إدارة الكلية ان يكون موعد امتحان طلاب الدبلومات الساعه ١٠ صباحا ، بينما طلاب الماجستير فى تمام الساعة ١٢ ظهرا ، و طلاب الدكتوراه الساعة ١ ظهرا .









وكان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .



