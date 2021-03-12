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تعليم

آداب القاهرة تكشف عن موعد امتحان القبول الشفوي لقسم المكاتب والوثائق

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة ، قرار بعقد امتحان القبول الشفوي قسم المكاتب و الوثائق وتقنية المعلومات يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .

كما حددت إدارة الكلية ان يكون موعد امتحان طلاب الدبلومات الساعه ١٠ صباحا ، بينما طلاب الماجستير فى تمام الساعة ١٢ ظهرا ، و طلاب الدكتوراه الساعة ١ ظهرا .


وكان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .
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