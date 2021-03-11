ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيصل ندا: انفصلت عن الإخوان لأن المرشد كان بيعاكس البنات

الخميس 11/مارس/2021 - 10:46 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الكاتب والسيناريست فيصل ندا، إنه انضم لجماعة الإخوان قبل مرحلة الثانوية العامة لمدة عام.

وأكد ندا خلال حواره مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، أنه كان من أعضاء الجماعة الناشطين، قائلا: "كنا بنروح المقطم نتدرب على استخدام السلاح".

وأوضح السيناريست، أنه انفصل عن جماعة الإخوان بعد رؤيته المرشد يعاكس بنتا فى منطقة السيدة زينب".

وتابع فيصل ندا: "كنت بشوف الملك فاروق وبناته وهما نازلين حمام السباحة لأنى كنت ساكن قدام قصر عابدين".

وأشار إلى أن الملك فاروق أمر بإخلاء الطوابق العليا من المنازل القريبة من قصر عابدين حتى لا يرى السكان المجاورين ما يحدث داخل القصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أنا وهما مينفعش نتفق.. قصة محاولة الإخوان لتجنيد وحيد حامد

كامل أبو علي: وحيد حامد كتب 8 حلقات من الجماعة 3 ولم يكملها بسبب المرض.. فيديو

صاحب رؤية درامية للمستقبل.. هالة صدقي: وحيد حامد كان من أول المحاربين للإرهاب

ضابط أمن وطني يكشف اختصاصات ودور القيادي محمود عزت في جماعة الإخوان الإرهابية

ترشيحاتنا

بتغريدة صغيرة.. ميدو يعرب عن حزنه على الزمالك.. شاهد

الغيرة من زبيدة ثروت.. نادية الجندي توضح سبب ذلك.. فيديو

لسبب غريب.. شابة تنفصل عن زوجها بعد شهرين من الزواج

ناس متعرفش فى الكرة..أحمد عيد يفتح النار على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.. شاهد

خدعتني .. شاب ينفصل عن حبيبته بعد اكتشاف لون شعرها الحقيقي

الإمارات تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت موت.. شيطانة وأبناؤها قتلوا مصطفى قبل زفافه بالاميرية..شاهد

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور