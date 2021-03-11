فيصل ندا: انفصلت عن الإخوان لأن المرشد كان بيعاكس البنات

قال الكاتب والسيناريست فيصل ندا، إنه انضم لجماعة الإخوان قبل مرحلة الثانوية العامة لمدة عام.





وأكد ندا خلال حواره مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، أنه كان من أعضاء الجماعة الناشطين، قائلا: "كنا بنروح المقطم نتدرب على استخدام السلاح".





وأوضح السيناريست، أنه انفصل عن جماعة الإخوان بعد رؤيته المرشد يعاكس بنتا فى منطقة السيدة زينب".





وتابع فيصل ندا: "كنت بشوف الملك فاروق وبناته وهما نازلين حمام السباحة لأنى كنت ساكن قدام قصر عابدين".





وأشار إلى أن الملك فاروق أمر بإخلاء الطوابق العليا من المنازل القريبة من قصر عابدين حتى لا يرى السكان المجاورين ما يحدث داخل القصر.