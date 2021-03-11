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أخبار العالم

بدعم أذربيجان.. أرمينيا تفضح تركيا: تواصل ارتكاب الجرائم ضدنا

الخميس 11/مارس/2021 - 10:41 م
علم تركيا
علم تركيا
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان، اليوم الخميس، أن تركيا تواصل ارتكاب الفظائع ضد بلاده، وذلك بدعمها أذربيجان بالخطط والقوات والمعدات العسكرية.


وقال أيفازيان في تصريحات لـ"العربية": "تركيا لعبت دورا مزعزعا في منطقتنا"، مضيفًا أن أنقرة هي من خططت لأذربيجان بشن حرب على أرمينيا.


ولفت إلى أن تركيا أرسلت مرتزقة ومعدات عسكرية لـ أذربيجان والمجتمع الدولي يعرف ذلك وشاهد عليه، مشيرًا إلى أن هذه هي سياسة أنقرة في التعامل مع جيرانها.


ودعا إلى سحب جميع المرتزقة من كاراباخ، مؤكدا أن تركيا ترسل رسائل متناقضة.
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