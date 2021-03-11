هيثم شعبان: أهدرنا العديد من الفرص.. وهذا يجب ألا يحدث أمام خصم مثل الزمالك

وجه هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا التهنئة للاعبي الزمالك بعد الفوز على فريقه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن فريقه لا يزال يعاني من الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :"لم نستطع التعامل مع المباراة منذ أول دقيقة وسنركز في المباريات المقبلة، لأن الفريق أهدر العديد من الفرص المحققة، وهذا يجب ألا يحدث في مباراة كبيرة مثل لقاء الزمالك".
وأضاف المدرب أن المنافس استطاع أن يستغل الفرص التي سنحت له، أوضح أن فريقه كان قادرا على العودة بعد تقدم الزمالك لكن غياب التوفيق حال دون ذلك، وشدد على أن المرحلة المقبلة للفريق ستكون أفضل، وأوضح أنه خاض مباراة الزمالك بعناصر هجومية منذ البداية بسبب غياب العناصر الدفاعية في الفريق، وحذرت اللاعبين من عدم تقدم الزمالك في أول نصف ساعة لأن هذا هو أكثر توقيت يسجل فيه الفريق المنافس، وإذا كنا حققنا ذلك لتغير الوضع لكن الهدف المبكر أربك حسابات فريقه.
وأوضح المدير الفني للفريق أن عدم خوض فترة إعداد جيده تسبب في إصابة عدد من اللاعبين في المباريات الماضية، وأشار إلى أن خلق الفرص التهديفية يكون أمر جيد أمام فريق كبير بحجم الزمالك.