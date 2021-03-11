مدير فنادق العائلة المقدسة: العائد الاقتصادي لـ السياحة الدينية يفوق الترفيهية.. فيديو

قال عماد عبد المسيح مدير عام فنادق العائلة المقدسة بجبل الطير إن السياحة الدينية والأثرية بالمنطقة في حاجة إلى دعاية كبيرة، ولها أهمية كبيرة عن السياحة الترفيهية.
وأضاف عبد المسيح خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والبابا تواضروس أكدا أهمية زيارة دير السيدة العذراء وانها تعادل حجة.
وتابع مدير عام فنادق العائلة المقدسة بجبل الطير أنه يجب الاهتمام بالسياحة الدينية والعمل على زيادة الفنادق من أجل جذب شرائح أعلى.
وأشار عبد المسيح إلى ان السياحة الدينية ستعطي اقتصادا أكثر ورواجا أكبر من السياحة الترفيهية.