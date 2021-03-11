مدير فنادق العائلة المقدسة: العائد الاقتصادي لـ السياحة الدينية يفوق الترفيهية.. فيديو

في حاجة إلى دعاية كبيرة،





وأضاف عبد المسيح خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والبابا تواضروس أكدا أهمية زيارة دير السيدة العذراء وانها تعادل حجة.









وتابع مدير عام فنادق العائلة المقدسة بجبل الطير أنه يجب الاهتمام بالسياحة الدينية والعمل على زيادة الفنادق من أجل جذب شرائح أعلى.







