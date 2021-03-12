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الخدمات المقدمة لطلاب جامعة حلوان أثناء الامتحانات.. وجبات غذائية مدعمة.. قطارات مخصصة لهم

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:18 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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*الرفاعي: 
قطارات وعربات مترو لتلاشي حدوث أى تكدس
فتح ٢٤ منفذًا من منافذ دخول وخروج الطلاب
 وجبات فراخ ولحمة ب 10 جنيهات



قامت جامعة حلوان بتخصيص عدد من القطارات من محطة حلوان لنقل طلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات ويأتى هذا فى إطار خطة الجامعة والتى تقوم على تنفيذها لإزالة أى عقبات قد تقوم سير الامتحانات.

وقال الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن قرار الدفع بعربات لتيسير على طلاب الجامعة ومنعا لحدوث أي تكدس أو زحام قد يحدث نتيجة تدافع الطلاب بعد أدائهم الامتحان ولتقليل الكثافات بمترو الأنفاق والتى يعد من أهم وسائل النقل التى يعتمد عليه قطاع كبير من طلاب الجامعة.

وأضاف "الرافعي" أنه قد تم تم فتح ٢٤ منفذًا من منافذ دخول وخروج الطلاب تيسيرًا على  الطلاب وتجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.

كما أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان عن بدء حجز الوجبات الغذائية التى يقدمها مطبخ الكلية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد الجارحى عميد الكلية .

وقالت الكلية إن هذه الوجبات مدعمة ويتم إعدادها فى مطبخ الكلية وهو على درجة عالية من درجات النظافة والتطهير.
وأشارت أن الوجبات المقدمة للطلاب تحوي جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتشمل فراخ او لحوم بجانب الخضروات والفواكه، وكل هذا يقدم بسعر زهيد كدعم الطلاب بحيث يكون سعر الوجبة 10 جنيهات، ويمكن لأي طالب حجزها من خلال تسجيل اسمه مع المسؤول عن الحجز والمتواجد فى الصالة المغطاة ويتم تعليق جداول بالوجبات التى سوف تقدم.

وأعلن ماجد نجم عن إغلاق الكافتريات داخل الجامعة أثناء فترة امتحانات منتصف العام الدراسي.      

وأضاف "نجم" أن غلق الكافتريات داخل الجامعة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة فى الامتحانات  حتي لا يحدث تجمع أو زحام من الطلاب فى الجامعة وأن يؤدي الطلاب امتحاناتهم  ويغادروا مباشرة فى سلام متمنيا السلامة لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة.
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