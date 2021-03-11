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فن

الجمال العربي الأصيل.. سمية الخشاب من أحدث جلسة تصوير بالرياض

الخميس 11/مارس/2021 - 11:07 م
سارة عبد الله
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أحدث جلسة تصوير لها من الرياض.   

وتألقت بالزي المغربي، وسط أجواء الصحراء والغروب، وارتدت قناعا على وجهها يبرز جمال عيونها، وزي أسود مطرز بالفضي، وارتدت عقدا من نفس الطراز العربي.    

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت إعجاب الكثير من جمهورها، والذين عبروا لها عن جمال طلتها.

والفنانة سمية الخشاب بالغة من العمر 54 عاما، تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور.  

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، وأكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض.
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