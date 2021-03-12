استدعاء رباعي النجوم لمنتخب الشباب

تلقت إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء الرباعي نور علاء الدين ياسين وعبد الله خالد جمال الشهير بـ "بودة" وإبراهيم سلامة الصاوي ويحيى محمد مصطفى لاعبي فريق النجوم تحت 18 عامًا "مواليد 2003" ، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب للفئة العمرية ذاتها بقيادة محمود جابر الذي يُقام بالملعب الفرعي باستاد القاهرة اعتبارًا من يوم السبت المقبل ويستمر لمدة ستة أيام.





وقسم الجهاز الفني لمنتخب الشباب اللاعبين الى مجموعتين وينضم الثنائي نور علاء الدين ياسين وعبد الله خالد جمال للمعسكر من يوم السبت الموافق 13 من مارس وحتى يوم الأثنين ، بينما ينضم الثنائي إبراهيم سلامة الصاوي ويحيى محمد مصطفى الى معسكر المنتخب من يوم الثلاثاء الموافق 16 من مارس وحتى يوم الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته ، ويبدأ المعسكر بالملعب الفرعي بإستاد القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.





وشدد اتحاد الكرة على تواجد اللاعبين المذكورين لعمل إختبار طبي لفيروس الكورونا قبل الإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني ، حيث أجرت المجموعة الأولى إختبار فيروس الكورونا اليوم الخميس، بينما تجري المجموعة الثانية الإختبار يوم الأحد الموافق 14 من مارس الجاري.



