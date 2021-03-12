صاحبة مبادرة ملابس ذوي الهمم: الفكرة انطلقت منذ 4 سنوات.. فيديو

كشفت أشجان الابحر مؤسسة وصاحبة فكرة adaptive appeal لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على ارتداء الملابس الملائمة لهم، تفاصيل المبادرة .





وقالت أشجان الأبحر في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": " فكرت في مبادرة لمساعدة لذوي القدرات الخاصة على ارتداء الملابس بطريقة مريحة بالنسبة لهم منذ 4 سنوات".





وأضافت اشجان الأبحر: " في مرة بتكلم مع صاحبتي كانت تستخدم كرسي متحرك وقالت لي نها تتمنى ارتداء فستان وكان هناك معوقات أمامها مثل مكان السوستة وطول الفستان مع الكرسي المتحرك".





وتابع اشجان الابحر: "صديقتي عرفتني بعدد كبير من ذوي القدرات الخاصة وبدأت في التعرف على مشاكلهم في كيفية ارتداء الملابس والمعوقات التي تواجههم في حياتهم ".



