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توك شو

صاحبة مبادرة ملابس ذوي الهمم: الفكرة انطلقت منذ 4 سنوات.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:53 ص
اشجان الابحر
اشجان الابحر
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هاني حسين
كشفت أشجان الابحر مؤسسة وصاحبة فكرة adaptive appeal  لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على ارتداء الملابس الملائمة لهم، تفاصيل المبادرة .

وقالت أشجان الأبحر في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "فكرت في مبادرة لمساعدة لذوي القدرات الخاصة على  ارتداء الملابس بطريقة مريحة بالنسبة لهم منذ  4 سنوات".

وأضافت اشجان الأبحر: "في مرة بتكلم مع صاحبتي كانت تستخدم كرسي متحرك وقالت لي نها تتمنى ارتداء فستان وكان هناك معوقات أمامها مثل مكان السوستة وطول الفستان مع الكرسي المتحرك".

 وتابع اشجان الابحر: "صديقتي عرفتني بعدد كبير من ذوي القدرات الخاصة وبدأت في التعرف  على مشاكلهم في كيفية ارتداء الملابس والمعوقات التي تواجههم في حياتهم ".

وأردفت: "كنت أفكر في توفير ملابس لذوي القدرات الخاصة للقضاء على معاناتهم في طريقة ارتداء الملابس وتوفير ملابس  ملائمة لهم.. وفكرنا في المبادرة وتدربنا على كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة في الأماكن التي تتعامل معهم".
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