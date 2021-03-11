أفضل الأعمال ليلة الجمعة .. نصائح من دار الإفتاء

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث.









واستدل الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».









وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس .









وأفاد: فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.









نصائح دار الإفتاء في ليلة الجمعة









حثت دار الإفتاء المصرية، بضرورة استغلال ليلة الجمعة، التي تبدأ من غروب شمس يوم الخمس، حتى غروب شمس يوم الجمعة، في الأذكار والأعمال الصالحة.









وحددت دار الإفتاء،مجموعة من الأذكار والأعمال الصالحة للإكثار منها في ليلة الجمعة،وهي: الإكثار من الصلاة على الحبيب، والإكثار من الاستغفار، وقراءة سورة الكهف،وإخراج الصدقة ولو بالقليل، والإكثار من الدعاء في يوم الجمعة ففيه ساعة إجابة، وقراءة ولو صفحة من القرآن.







