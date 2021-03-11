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أخبار العالم

العراق.. حالة من الاستنفار القصوى في الصحة بسبب الطقس

الخميس 11/مارس/2021 - 10:58 م
العراق
العراق
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محمود نوفل
أصدر وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الخميس، نداء عاجلا لكافة دوائر الصحة باستنفار جهودها للتعامل مع الحالات الطارئة نتيجة للعواصف الترابية المحتملة.  

وذكرت الوزارة في بيان بحسب موقع ناس العراقي أن ذلك يأتي تزامنًا مع التقارير الجوية عن احتمال حدوث عواصف ترابية في  العاصمة بغداد وأغلب المحافظات. 

وشدد الوزير العراقي علي ضرورة  قيام دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئى التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم مؤسساتنا الصحية".  

وشدد التميمي على "الملاكات الطبية والصحية الخافرة على تقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين  واجراء كافة الفحوصات والعلاجات اللازمة لهم الاخرى حتى تماثلهم للشفاء".  
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