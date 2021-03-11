العراق.. حالة من الاستنفار القصوى في الصحة بسبب الطقس

أصدر وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الخميس، نداء عاجلا لكافة دوائر الصحة باستنفار جهودها للتعامل مع الحالات الطارئة نتيجة للعواصف الترابية المحتملة.
وذكرت الوزارة في بيان بحسب موقع ناس العراقي أن ذلك يأتي تزامنًا مع التقارير الجوية عن احتمال حدوث عواصف ترابية في العاصمة بغداد وأغلب المحافظات.
وشدد الوزير العراقي علي ضرورة قيام دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئى التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم مؤسساتنا الصحية".
وشدد التميمي على "الملاكات الطبية والصحية الخافرة على تقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين واجراء كافة الفحوصات والعلاجات اللازمة لهم الاخرى حتى تماثلهم للشفاء".