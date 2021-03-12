استشاري علاقات أسرية توضح سبب تفكك الأسر .. فيديو

قالت الدكتورة عبير حمدي المحامية وإستشاري علاقات أسرية، إن الأسر المصرية حاليا تشهد حالة من التفكك بسبب انشغال الزوج في العمل لتلبية احتياجات المنزل فضلا عن انشغال الأولاد دائما في ظل عصر الإنترنت.





وتابعت عبير خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" مشكلة انحراف الأبناء وضياعهم تقع مسئوليتها على الزوج والزوجة لأنهما شريكان في الحياة الأسرية، بعضها يقع على المجتمع.





وأردف: الرجل هو المسئول الأول عن شخصية الأبناء وإصلاحهم وتهذيبهم أخلاقيًا لأنه يمتلك عنصر الشدة والحزم، مضيفة أن الأسر المصرية حاليا تشهد حالة من التفكك بسبب انشغال الزوج في العمل لتلبية احتياجات المنزل بالإضافة إلى انشغال الأولاد دائما في ظل عصر الإنترنت.





وأكملت الدكتورة عبير حمدي، معظم الأطفال الذين تركهم آبائهم للعمل بالخارج من أجل جلب المال منحرفين، مشيرة إلى أن الأم بمفردها ليست قادرة على تربية الأبناء ويجب مشاركة الأب.