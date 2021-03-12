عميد "زراعة المنوفية" الأسبق: تحويل محطة الراهب لنشاط إسكاني يضر بالبحث العلمي.. فيديو

قال الدكتور على عمران عميد كلية الزراعة بجامعة الأسبق، إن أكثر من 400 أستاذ جامعى بزراعة المنوفية، طالبوا بوقف قرار تحويل محطة الراهب العلمية لمشروع إسكانى لأن ذلك يضر بالبحث العلمي، خاصة وهى من أكبر المحطات العلمية التابعة للجامعات العالمية وبها مركز دولى للإرشاد الزراعى ومعامل ومزارع ومحلب للألبان .





وأضاف، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ، أن أراضى محطة الراهب العلمية تم شرائها بالكامل بعقود قانونية من الإصلاح الزراعى لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية لصالح زراعة المنوفية .





وأوضح الدكتور عمران أن أراضى "طوخ طنبشا" ليست ملكا لزراعة المنوفية، ولكنها تتبع كلية الزراعة بجامعة السادات، وتم نقل كل الحيوانات والمشروعات الإنتاجية والعنابر الى محطة الراهب العلمية ، لافتا الى ان محافظة المنوفية تملك 14 فدان بمنطقة "طوخ طنبشا" وتم تخصيصها للنشاط الاسكانى .



