لتخفيف أزمة الاقتصاد.. طلب أمريكي عاجل لقادة لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدعو القادة السياسيين في لبنان إلى تشكيل حكومة على الفور لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد.





وأضاف برايس في إفادة صحفية "يجب على قادة لبنان ألا يؤخروا بعد الآن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات المُلحة للبلاد وتنفيذ إصلاحات حاسمة".





وأكد أن الاقتصاد اللبناني في أزمة بسبب عقود من الفساد، لافتًا إلى أن القادة السياسيين في بيروت بحاجة إلى العمل من أجل المصلحة المشتركة للشعب.





واستمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان لمدة أسبوع وسط استياء الشعب من الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها.





واندلعت الموجة الحالية من الاضطرابات بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 15-17٪ أخرى خلال الأيام الماضية.





وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن البلاد تقترب من نقطة اللاعودة ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.