عرفنا بعض إزاي.. هاني حتحوت وإبراهيم فايق وكريم رمزي وكريم خطاب يروون التفاصيل

حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".





وقال إبراهيم فايق في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" احنا نعرف بعض من زمان بحكم شغلنا في مجال الإعلام الرياضي".





وأضاف إبراهيم فايق: "كريم رمزي من أشطر الصحفيين الرياضيين، وكريم خطاب مذيع راديو شاطر، وهاني حتحوت معرفة قديمة وهناك اتفاق فيما بيننا على أنه هناك تنافس شريف بيننا وبنحب لبعض الخير".





ومن جانبه قال الإعلامي كريم خطاب: "إحنا علاقتنا كـ إعلاميين رياضيين جيدة خارج وداخل المجال الإعلامي واحنا صحاب في الأساس وهناك منافسة شريفة بيننا ".





ومن جانبه قال الإعلامي هاني حتحوت: "تعرفت على ابراهيم فايق في الملاعب أثناء بدايتنا كمراسلين وعلاقتنا أصبحت قوية مع مرور الوقت".