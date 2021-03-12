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جامعة عين شمس: تخصيص غرف عزل بالكليات لحالات اشتباه كورونا.. نائب مدير مستشفيات عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل طبيعي

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:47 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
_ جامعة عين شمس: تخصيص غرف عزل بالكليات لحالات اشتباه كورونا
_ نائب مدير مستشفيات عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل طبيعي
_نائب رئيس جامعة عين شمس يشيد بإنتاج طلاب التربية النوعية بـ معرض الحلي المعاصر

أكد  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب  للتعقيم  لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، مع ضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ  مفتوحة.

وتابع "تمراز" مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، مشدداَ على توفير كل سبل الدعم والرعاية لطلاب الجامعة.

ووضعت جامعة عين شمس حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، كواشف حرارية على البوابات وفرقا طبية داخل الحرم الجامعي وسيارات اسعاف. 

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، أن الجامعة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول مؤكدة أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لـ صدي البلد انه يوجد على البوابات كواشف حرارية لجميع الطلاب واذا تم الاشتباه في أحد الطلاب يتم التعامل معه بشكل سريع مع تجهيز كافة التسهيلات للتعامل مع الحالة بدون أي معوقات وهي عبارة عن تواجد فرق طبية داخل الحرم الجامعي سيارات إسعاف ونقله إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة بجامعة عين شمس منوها أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي  .

وأشارت نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إلى أنه حسب حالة الطالب إذا كانت تستدعي الحجز بالمستشفى أما أخذ كافة العلاج اللازم لعلاجه  وعزله بالمنزل مع توجيهه بكافة المعلومات التي تحافظ على باقي الأسرة ويتم كل هذا بالمجان .

وأكدت الدكتورة سامية انه توجد تجهيزات واجراءات احترازية مكثفة استعداد للامتحانات مع إلزام جميع الطلاب والعاملين بارتداء الكمامة وتعقيم جميع لجان الامتحانات بصفة دورية ومستمرة .

وبعث نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس رسالة طمأنينة لجميع الطلاب المنتمين للجامعة قائلة: " اطمنوا إجراءات احترازية مشددة زي السنة اللي فاتت نجحنا ولم تظهر اي معوقات نهائيا" .

كما شارك  طلاب كلية التربية النوعية جامعة عين شمس في معرض  " الحلي المعاصر بين البدائي والإسلامي"، لأشغال المعادن.

ويأتي هذا في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم وتشجيع طلابها في مختلف التخصصات.

واستقبل الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد كلية التربية النوعية و  د. شيماء مجدي ووفد من طلاب الكلية المشاركون بإنتاجهم و إبداعاتهم ضمن أعمال المعرض ، حيث قدم الطلاب 72 عملًا فنيًا يعبر عن مختلف الحضارات وبخاصة الفن الإسلامي.

كما أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالذوق الرفيع للطلاب والحرفية العالية ، وحرص على دعمهم وتشجيعهم بشراء عملان  من أعمال الطلاب ليكون ذلك دافعًا لهم علي الاستمرار في الإبداع.

وأقيم المعرض افتراضيا " اونلاين" من خلال برنامج teams لطلاب الفرقة الثانية قسم التربية الفنية  دفعة 2019/2020.

يذكر أن الدكتور عبد الفتاح سعود،  يحرص دائمًا على  تشجيع الطلاب المبدعين من خلال اقتناء الكتير من أعمالهم وشراءها ، سواء كانت لوحات فنية أو أعمال يدوية وذلك تقديرًا لجهودهم وحثهم على المزيد من الإنتاج وتنمية ثقافة المنافسة الشريفة في سوق العمل من خلال جودة الإنتاج ودقة ومهارة الصناعة.

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