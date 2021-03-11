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توك شو

الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا: تكريم الرئيس رجعني للحياة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:37 م
تكريم الطبيب الذي
تكريم الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، إنه كان بدأ يشعر بالإهمال قبل تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الشهيد.

وأضاف "قنيبر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "قعدت فترة في البيت مبتحركش، لكن لما الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحدثوا معي وقالوا لي إنه سوف يتم تكريمك من قبل الرئيس السيسي في يوم الشهيد، كنت في غاية السعادة أن الرئيس متذكرني".

وأردف: "رجعت للحياة من تاني.. حديث الرئيس معي أثناء التكريم جلعني في غاية السعادة.. لم أطلب شيء من الرئيس السيسي أثناء التكريم".

وكشف قنيبر، تفاصيل فقده للبصر بعد 7 أيام، قائلا: ""أنا تخصص باطنة في مستشفى الحميات، ولما انتشرت جائحة كورونا، مكنش متقيد في الكشف فتطوعت لعلاج مصابي فيروس كورونا لأن كنت مصاب بمرض مناعي".

وأضاف: "روحت مستشفى عزل بلطيم يوم 2 مايو 2020، قعدت أسبوع واحد، وأصبت بتلف في العصب البصري بنسبة 90%، نتيجة الاجهاد"، متابعا: "كان فيه حالات كتيرة، وكنا في رمضان صائمين، واشتغلت من الفجر للعصر، لحد ما بدأت أحس بصداع وضيق في التنفس، ودخلت في غيبوبة استمرت 16 ساعة، ولما صحيت لقيت الدنيا ضلمة".

وتابع: "اكتشفت أني فاقد البصر لما صحيت من الغيبوبة.. والأطباء كانوا فاكرين الموضوع أزمة نفسية، لكن بعد الفحوصات اكتشفنا أني مصاب بضمور في العصب"، موضحا: ""عندما علم رئيس الوزراء بحالتي، قرر علاجي على نفقة الدولة، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، في المركز الطبي العالمي، وفضلت 20 يوم في المركز، وبعد المتابعة والعلاج، تأكدنا من ضمور العصب".
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