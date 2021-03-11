وجبة معجزة الباحثة ألمانية.. تعرف على فوائدها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الوجبة المعجزه.





مكوناتها بسيطة ؛ والغرض منها تنشيط الخلايا من خلال استعادة التوازن الكهربائي الطبيعي في الخلية الذي يسبب العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان عن طريق " الخلايا المرهقة " و التي فقدت توازنها الكهربي الطبيعي عندما نفدت شحنة بطاريات الطاقة بالخلية = الميتوكوندريا.





الميزة الأساسية لهذه الوجبة هي تحويل أحماض أوميجا 3 القابلة للذوبان فقط في وسط دهني إلي صورة قابلة للذوبان في الماء و من ثم تسهيل عبورها من خلال جدران الخلية.





تستخدم للعديد من الأمراض المزمنة والمستعصية لتنظيف الشرايين وتنظيف الجسم من السموم واعاده الحيويه والشباب وخفض دهون الدم وتنقيه الدوره الدمويه وضبط ضغط الدم وتقويه عضله القلب وحتي المراحل المتقدمة للسرطان.





المكونات وطريقة التحضير:

- 6 ملعقة مائدة (كبيرة) زبادي منزوع الدسم

- 3 ملعقة كبيرة زيت حار (زيت بذر الكتان)

- يتم مزجهم معا تماما

- يضاف 2 ملعقة كبيرة من بذر الكتان الذي تم طحنهم (فريش ).





فوائد هذه الوجبة:

- زيادة وصول الأكسجين للخلايا

- منع ضرر الشوارد الحرة

- توفير الأحماض الدهنية الأساسية

- زيادة طاقة الخلايا السليمة

- تساعد في إزالة وصرف المخلفات والسموم

-لا تصلح مع الدايت وانقاص الوزن سعراتها الحراريه عاليه.