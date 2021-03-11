بيان مهم من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بيان مهم حول مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكتب الحساب الرسمي للسفارة على تويتر: "حرصا على سلامة المواطنين الكرام، وتماشيًا مع الارشادات الصحية، نود احاطتكم أن ساعات استقبال المواطنين في السفارة ستكون من ١١ صباحا حتى ٣ مساء".





وشددت السفارة على اهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل مبنى السفارة. لحالات الطوارئ، يرجى الاتصال على الارقام المذكورة بالموقع".





ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الخميس، السماح للمواطنين بالسفر وفتح المطارات في المملكة بشكل كامل اعتبارا من 17 مايو المقبل.





وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الخميس إنه تم تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 17 مايو المقبل.





جاء ذلك في خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو 31 مارس الحالي إلى الموعد الجديد.





وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في المملكة، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا بها.



