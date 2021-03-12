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أخبار البلد

بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.. قطار الشباب يستأنف رحلاته

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:29 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والاثار والشباب والرياضة، ودعت مساء اليوم  الأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الشباب المشارك فى الفوج الأول لقطار الشباب بعد استئنافه.

ومن جانبها، أشارت  إيمان محمود الي ان وزارة السياحة والآثار تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى رحلات قطار الشباب من خلال تنظيم زيارات لعدد من الأماكن السياحية والآثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

فيما أكدت نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لرفع الوعى السياحي والأثري لدى الشباب وتعزيز دورهم القومى وانتمائهم لوطنهم وتعزيز سلوكهم الايجابى تجاه المواقع السياحية والأثرية وأهمية المحافظة عليها، وكذلك تنمية الولاء والانتماء وتبادل الخبرات، وذلك وفقًا لرؤية الوزارة في هذا الشأن 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والاثار تقوم بتنظيم رحلات توعوية لجميع فئات المجتمع فى مختلف المحافظات وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

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