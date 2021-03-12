خدمة اجتماعية حلوان: تكشف عن مواعيد الدراسة بالتيرم الثاني لطلاب الدراسات العليا

كشفت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مواعيد بداية الفصل الدراسي الثاني والتى يقام وسط إتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات الإحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وقالت الكلية أن بداية الفصل الدراسي الثانى سوف ينطلق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 على أن يبداء التسجيل فى الإرشاد الأكاديمي الراغبين فى عمل دكتوره يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 16-17مارس 2021.

ونوهت الكلية أنه لا يتم عمل الإرشاد الأكاديمي الا بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة للعام الجامعي 2020/2021.





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فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .