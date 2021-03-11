جماهير الزمالك تودع باتشيكو بطريقتها الخاصة .. فيديو

حرصت جماهير نادي الزمالك علي توجيه الشكر والتحية لـ باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بعد تأكيد انباء رحيله عن الفريق الفترة المقبلة .





ونادت الجماهير القليلة المتواجده في المدرجات بالهتاف بإسم باتشكيو وبادرهم بالشكر علي الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية .





وتداولت تقارير الصحف اقتراب تولي كارتيورون مهمة نايد الزمالك من جديد خلفا لباتشيكو الفترة المقبلة .









حقق فريق الزمالك فوزا هاما على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري 2020-2021.













تقدم الزمالك مبكرا عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من التونسي فرجاني ساسي، لينطلق بن شرقي ويراوغ محمد توني ظهير سيراميكا، ويسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى سكنت أقصى يسار شباك الحارس عامر عامر.





وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد مجموعة من التمريرات بين لاعبي الزمالك، انتهت بتمريرة من فرجاني ساسي لـ إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية على يمين الحارس عامر عامر، الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.



