احنا آسفين يا باتشيكو.. جماهير الزمالك تطالب باستمرار جايمي في تدريب الفريق

طالب عدد كبير جماهير نادي الزمالك باستعمال جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق مسيرته مع الفريق وعدم رحيله في الوقت الحالي ومطالبين برحيل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#باشيكو_يكمل_اللجنه_ترحل مش عاطفه ولا كلامه أثر فينا بس دا مدرب كبير لو مشى هنخسر كتير حتى لو كان مستوه فى متشات وحش بس بيعرف يكسب مع العلم باتشيكو لعب 26 مبارة فوز 16 تعادل 6 هزيمه 4 منهم هزيمه و3 تعادل وانت معندكش مهاجمك اللى الفريق المنافس بيخاف منه بجد بجد شكرآ باتشيكو " و"‏الايادي الخفية واداره ... بتتلاعب بالزمالك كما تشاء !! عايزه ترجع مدرب سابنا في اصعب وقت قبل نهائي افريقيا !! وتمشي مدرب بينافس على كل البطولات بلاعبين متمردين ومستواهم منخفض ومفيش تدعيمات والتفريط في افضل مهاجم في مصر!! كل الدعم باتشيكو ‎#باشيكو_يكمل_اللجنة_ترحل ".





وقال آخرون "‏الراجل مش قادر يمشي وبيتعكز بسبب الاصابة بتاعتة ومع ذلك مخلص وبيكمل شغلة علي اكمل وجهة لحد اخر دقيقة تقوم الاداره عايزه تمشية !! إحنا آسفين يا باتشيكو ‎#باشيكو_يكمل_اللجنة_ترحل" و"‏شكرا باتشيكو علي تحمل المسؤوليه وانه لم يتخلي عن الفريق وسط التخبط والتعنت تحمل الفريق في اصعب فتره . بدون المهاجم الاساسي بدون دكة بدلاء . بدون اي لاعب تم طلبه من اللجنه المعينه بدون ان ياخد راتب لثلاث شهور . وعدم تدعيم الفريق لاكن كمل بالموجود #باشيكو_يكمل_اللجنه_ترحل ".

