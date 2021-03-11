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أخبار العالم

بايدن يرشح أربعة أفراد لتولي مناصب مهمة في وزارة الخزانة الأمريكية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:35 م
صدى البلد
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على صالح
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيرشح أربعة أفراد لتولي مناصب رئيسية في وزارة الخزانة الأمريكية، في محاولة لإكمال الوظائف الشاغرة في ادارته.


وأشار الإعلان، الذي جاء في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة لتنفيذ حزمة الإغاثة الخاصة بـ  كورونا - كوفيد 19 البالغة 1.9 تريليون دولار، إلى أن البيت الأبيض يعتزم شغل مناصب وكيل وزارة المالية للشؤون المالية المحلية والأمناء المساعدين للسياسة الضريبية والسياسة الاقتصادية والشؤون التشريعية. 


وسيكون تقديم منصب وكيل الوزارة هو نيلي ليانج، المسؤولة السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي ستساعد في دعم فريق يلين من المهنيين الذين يهدفون إلى وضع سياسات تسمح بإشراف أكثر صرامة على وول ستريت.


وفقًا لـ بلومبرج نيوز، على الرغم من عدم تأكيد دوره بعد ، فقد بذل ليانج بالفعل جهودًا للمساعدة من خلال العمل كـ "الشخص الرئيسي للمناقشات بين الوكالات" فيما يتعلق بالتنظيم والاستقرار. 


وعلى وجه التحديد، ورد أن ليانج شارك في محادثات حول إخفاق سوق GameStop الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي والذي تكشفت في وقت سابق من هذا العام.


مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في ظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، عمل ليانج بشكل خاص كمدير لقسم الاستقرار المالي في البنك المركزي الأمريكي بين عامي 2010 و 2017 ، وعمل على تطوير اللوائح مع التركيز على المخاطر المتعلقة بالشركات والأسواق المالية.
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