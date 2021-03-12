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محمد على خير: نطمح لتقديم الأفضل وسماع كل الآراء ونجمع ولا نفرق

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:44 ص
الاعلامي محمد على
الاعلامي محمد على خير
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ندى رأفت
وجه الإعلامي محمد على خير، رسالة للمواطن المصري فى أولى حلقات برنامجه "المصري افندي" من اصداره الجديد الذى يذاع على قناة المحور، قائلا: "فى برنامجنا الجديد سنحترم المهنية وهنسمع كل الآراء والبرنامج بيجمع مش بيفرق، ويحترم الدولة المصرية بكل مؤسساتها وفى صدارتها القوات المسلحة، كما نحترم الأزهر والكنيسة والبرلمان ومؤسسات الرئاسة وقبلهم المواطن المصري". 

وأكد  خير، فى بداية برنامجه "المصري أفندي"، أنه يطمح من خلال النسخة الجديدة فى تقديم محتوى محترم يليق بهذا الشعب والدولة المصرية، مضيفا: "نبدأ البرنامج مع ادارة جديدة تمتلك المحور والمالك هو الدكتور محمد منظور شاب مصري متعلم في أمريكا عقله مستنير حسب الجلسة الأولى التي عقدتها معه ولديه طموح لجعل القناة عنوانًا للأسرة المصرية". 

وخاطب محمد على خير، جماهير المصري أفندي قائلا: "سنناقش كل القضايا ونفتح كل قضايا مصر وسيظل صوتك أيها المواطن اللي بننقل بيه كل قضاياك للمسئول وهو جسر التواصل مع اى مسئول فى البلد، وقناة التواصل عشان لو المسئول عايز يشرح حاجة".
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