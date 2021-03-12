أهل مصر: نصف مليون مصاب بالحروق سنويا.. و70% داخل المطبخ

أكدت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، أن عدد حالات الإصابة بالحروق سنويًا يصل لـ500 ألف مصاب، موضحة أنه ليس هناك أماكن كافية لإستقبال مصابي الحروق في المستشفيات بمصر.









وأضافت السويدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن عدم وجود الإسعاف الطائر يؤثر على حالات الإصابة بالحروق، مؤكدَة أن أول 6 ساعات من الحريق عامل أساسي في إنقاذ المصاب.









وأوضحت أننا كمجتمع لا نركز على حوادث الحروق إلا بعد وجود حادثة كبرى ستخلق أزمة وتتسبب في وفاة الكثير من المواطنين، مؤكدة أن أسباب حرائق المنازل الزيت وانفجار أنبوب الغاز والماس الكهربي، و70% من حوادث الحروق تحدث داخل المطابخ في البيوت، والعنف ضد المرأة يتسبب في بعض الحروق بنسبة 20%".