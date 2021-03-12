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تعليم

آداب حلوان تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرق النهائية

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:15 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
طلبت كلية الآداب والعلوم بجامعة حلوان، من طلابها بالفرقة الرابعة انتظام وانتساب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر.

وقالت الكلية أنه على طلاب الفرقة الرابعة انتظام وانتساب جميع الشعب ضرورة سرعة إحضار صوره من شهاده الميلاد الكمبيوتر وصوره شخصيه حديث مكتوب عليها اسم الطالب رباعي +الرقم القومي+الشعبة ( انتساب - انتظام) +رقم الجلوس في موعد أقصاه الأسبوع القادم وذلك لعمل شهادات التخرج الحديثة سيتم تسليمها باللجان يوم الامتحان القادم.

قامت جامعة حلوان بتخصيص عداد من القطارات من محطة حلوان تكون مخصصة لنقل طلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات ويأتى هذا فى إطار خطة الجامعة والتى تقوم على تنفيذها لازاله أى عقبات قد تقوم سير الامتحانات.

وقد صرح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قرار الدفع بعربات لتيسير على طلاب الجامعة ومنعا لحدوث اى تكدس أو زحام قد يحدث نتيجة تدافع الطلاب بعد أدائهم لامتحان ولتقليل الكثافات بمترو الأنفاق والتى يعد من أهم وسائل النقل التى يعتمد عليه قطاع كبير من طلاب الجامعة.

وأضاف "الرافعي" أنه قد تم تم فتح ٢٤ منفذًا من منافذ دخول وخروج الطلاب تيسيرًا على  الطلاب وتجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.
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