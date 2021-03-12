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جابر نصار : السلطة التشريعية شعبية في الأساس والقانون إذا لم يكن عادلًا أصبح شرًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:00 ص
الدكتور جابر نصار،
الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق
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إسراء صبري

أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق، أن القانون له فلسفة لفهم الرجوع لأصله، وقديمًا كان القانون هو العرف الذى يؤسس القانون للموطنين، موضحًا أن الناس يُحكمون بأعرافهم.

وأضاف "نصار"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن القانون كان يتم وضعه من صنع المواطنين، كانوا يصنعون القاعدة ويسيرون بانتظام عليها، موضحًا أن القاعدة العرفية كانت منطقية وشعبية وعادلة، والقانون مجموعة نصوص لتوزيع العدل وإذا فقدها كان شر.

وأوضح أن السلطة التشريعية أصبحت بديلًا الآن عن القاعدة العرفية للقانون، حيث إن السلطة التشريعية هي شعبية وامتداد لحق الشعب، متابعًا: "الشعوب تصنع القانون، والسلطة التشريعية هي شعبية في الأساس، كل ما كانت الانتخابات عادلة وحر تشكلت السلطة التشريعية جيدًا".

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