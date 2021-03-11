ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إضاءة برج القاهرة باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي لدولة أيرلندا

الخميس 11/مارس/2021 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
عرضت قناة الاولي المصرية، فيديو يرصد لحظة إضاءة برج القاهرة باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي لدولة أيرلندا.

وقال مراسل الأولي المصرية، إن سفارة أيرلندا أعربت عن سعادتها بهذه الخطوة التي يرون فيها تقدير كبير لدولة لجمهورية ايرلندا.

وتطلق أيرلندا على هذا اليوم  يوم القديس باتريك وهو يوم عطلة رسمية في جمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية، ومقاطعة نيوفندلاند ولابرادور الكندية، وإقليم مونتسرات البريطاني فيما وراء البحار. كما يتم الاحتفال به على نطاق واسع في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا، وخاصةً بين الشتات الأيرلند.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. ساحات خالية وسموات صاخبة.. من مصر إلى أوروبا وأستراليا هكذا احتفل العالم برأس السنة الجديدة 2021

قصر سيناتوريو بروما يضيء باللون الأخضر احتفالا بذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

سفارة أيرلندا تختار منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بعيدها القومي

برج القاهرة يضيء احتفالا بالعيد القومي لـ أيرلندا .. شاهد

ترشيحاتنا

إهانة وذل.. تجريد سيدة من ملابسها داخل سجن أثناء تفتيشها.. تفاصيل

توقف عن تناوله فورا.. العسل مع الماء الساخن يتحول إلى مادة سامة

بعد رحيل باتشيكو.. ميدو: حزين على الزمالك

لتخفيف أزمة الاقتصاد.. طلب أمريكي عاجل لقادة لبنان

فى ذكرى ميلادها.. عملية شفط دهون سبب وفاة سعاد نصر

أخبار التكنولوجيا.. تحذير جديد من تطبيقات "خطيرة" على أندرويد.. أوبو تطلق رسميا هاتفها الرائد Find X3 Pro

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت موت.. شيطانة وأبناؤها قتلوا مصطفى قبل زفافه بالاميرية..شاهد

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور