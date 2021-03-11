عرضت قناة الاولي المصرية، فيديو يرصد لحظة إضاءة برج القاهرة باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي لدولة أيرلندا.





وقال مراسل الأولي المصرية، إن سفارة أيرلندا أعربت عن سعادتها بهذه الخطوة التي يرون فيها تقدير كبير لدولة لجمهورية ايرلندا.





وتطلق أيرلندا على هذا اليوم يوم القديس باتريك وهو يوم عطلة رسمية في جمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية، ومقاطعة نيوفندلاند ولابرادور الكندية، وإقليم مونتسرات البريطاني فيما وراء البحار. كما يتم الاحتفال به على نطاق واسع في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا، وخاصةً بين الشتات الأيرلند.