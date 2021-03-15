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محافظات

خرج يتفسح رجعلي جثة.. مأساة أم فقدت طفلها بالإسكندرية والجاني يساوم الأهل.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:00 ص
مأساة أم فقدت طفلها
مأساة أم فقدت طفلها بالإسكندرية والجاني يساوم الأهل
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أحمد بسيوني

صدمت سيارة تاكسي بالإسكندرية طفل صغير في منطقة المعمورة، شرق الإسكندرية، أثناء ذهابه إلى الملاهي رفقة والدته، التي لم يكن ليخطر في بال الأم أن ابنها فلذة كبدها ذو الخمس سنوات الذي بدأ يكبر ويترعرع أمامها سيكون هذا مصيره في النهاية، إصابات خطيرة لمدة 3 أيام، لم يتحملها جسده الضعيف حتى لقي وجه ربه.


خرج يوسف رفقة والدته وأخوه الصغير لقضاء وقت جميل في الملاهي، ولكن شاءت الأقدار أن تنقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق أمام بوابة ملاهي المعمورة بالإسكندرية.


وقالت الأم، إنها تعيش في كابوس ولم تستطع حتى الأن دخول بيتها بعد الحادثة ولا تدري كيف ستسير حياتها بدون يوسف أكبر أبناءها والذي كان يستعد لعيد ميلاده في منتصف مارس.


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وأضافت الأم أنها كانت تعبر الطريق أمام بوابة ملاهي المعمورة وكان الطريق خاليًا تمامًا من المارة ومن السيارات وفجأة ظهر تاكسي أمامها فانحرف تجاه الطفل وصدمه بالسيارة ودفعه على بعد 5-6 أمتار بعيدًا وهرب في لحظات.


وأشارت إلى أنها صرخت بصوت عالي مستنجدة بأي شخص يسعف ابنها الذي لم يحرك ساكنًا بعدما صدمته السيارة، وبعدها ظهر رجال أمن مدينة المعمورة السياحية وطلبوا سيارة إسعاف ليوسف، ولكنها تأخرت لمدة تجاوزت الساعتين.


وأوضحت بصوت ملئ بالبكاء أنها ظلت على مدار 3 أيام فترة احتجاز يوسف بالمستشفى يحدوها الأمل في نجاة ابنها، ولكن إرادة الله في النهاية، كانت رحيمة به فلقي وجه خالقه.


وطالبت الأم بالقصاص من قاتل ابنها الذي تمكن رجال المباحث من القبض عليه بعد تحديد هويته من خلال كاميرات مدينة المعمورة، مضيفة: "الشارع كان فاضي تمامًا والسواق انحرف بالعربية وخبط يوسف أنا عاوزه حقه انا احرمت منه بقية عمري".


وكشف الأب، محمد الصافي، عن مفاجأة قبل وفاة يوسف، حيث قال إن يوسف سجل فيديو يوم الحادثة على هاتف والدته يعبر فيه عن حبه لأمه ووالده واخواته وحجرته والعابه، وبعدها قال: "انا هاسيب بيتنا الكبير ده علشان اروح بيتي الصغير أوي لوحدي".


وأضاف: "زي ما يكون حاسس ان هو هيموت ويقهر قلبنا عليه".


وأشار الأب إلى أن أهل الجاني عرضوا عليه الدية، وبعثوا له بعض الأشخاص بنفس العرض المغلف بالتهديد، مضيفًا: فلوس ايه اللي هتخليني افرط في حق ابني من اللي قتله.


واكد أن كل ما يطلبه هو القصاص العادل بعد وفاة ابنه، قائلاً: بدل ما أربيه واكبره ويقف جنبي روحت أدفنه، ربنا يرحمه".

خرج يتفسح رجعلي جثة.. مأساة أم فقدت طفلها بالإسكندرية والجاني يساوم الأهل.. فيديو
خرج يتفسح رجعلي جثة.. مأساة أم فقدت طفلها بالإسكندرية والجاني يساوم الأهل.. فيديو
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