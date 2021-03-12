توقف عن تناوله فورا.. العسل مع الماء الساخن يتحول إلى مادة سامة

نظرا لتكامل العسل في حياتنا، فإنه من السهل تخمين أن معظم الناس قد نصحوا بتناول العسل بالماء الساخن أول شيء في الصباح على معدة فارغة. يُعتقد أن القيام بذلك يزيل جميع السموم في جسمك و يبقيك بصحة جيدة.





لكننا نريد أن نخبرك بشيء عن هذا، فإنه يمكن أن يصبح العسل سامًا عند مزجه بالماء الساخن.





لا ننوي إخافتك ، لكن إذا كنت تتناول العسل ، فربما تحتاج إلى التوقف عن فعل ذلك. تبين أنه لا ينبغي تسخين العسل أو طهيه أو تسخينه تحت أي ظرف.





وجدت دراسة نشرت في مجلة AYU أنه عند درجة حرارة 140 درجة ، يصبح العسل سامًا. عندما تخلط العسل مع الحليب الساخن أو الماء ، فإنه يصبح ساخنًا ويتحول إلى مادة سامة.





كما ذكر الباحثون أيضًا أن العسل يحتوي على سكريات طبيعية، لكن تسخين أي شيء يحتوي على السكر يمكن أن يطلق 5-hydroxymethylfurfural أو HMF الذي يعتقد أنه مادة مسرطنة بطبيعتها



