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معاون وزير الإسكان: الدولة تسعى دائما لإنشاء المزيد من شبكات نقل المياه.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:03 ص
شبكات مياه الشرب
شبكات مياه الشرب
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محمد القاضي
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق، إن الزيادة السكانية لها آثار سلبية علي التنمية والبنية التحتية ومرافق الدولة.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية سبب في التوسع في مخالفات البناء، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تسبب الكثير من المشكلات في المرافق، ومن أهمها صعوبة توصيل الخدمات بالمناطق العشوائية.

وأوضح أن الدولة تسعى دائما لمواجهة الزيادة السكانية بإنشاء المزيد من شبكات نقل المياه في المناطق غير المخططة والعشوائية لكي تصل المياه لكافة السكان، مشيرا إلى أن مياه الشرب تصل إلى 98,7% من السكان، وتسعى الدولة لإنشاء المزيد من شبكات المياه كى تصل لباقى السكان.

وأشار إلى أن تكلفة المتر في إنشاء شبكات المياه يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، معقبا: "إنشاء شبكة مياه يتكلف ما يقرب من 600 مليون جنيه، ومع تلك الزيادة السكانية تكبد الدولة مزيدا من النفقات والأموال التي يمكن توفيرها حال واجهنا تلك الزيادة السكانية".
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