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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن تقييم تقارير المخاطر المتعلقة بلقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 11:53 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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على صالح
كشف متحدث باسم منظمة الصحة العالمية عن أن اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات تقوم بتقييم دقيق للتقارير المتعلقة بالمخاطر المتعلقة باستخدام لقاح استرازينكا ضد  كورونا - كوفيد 19.

وتقوم اللجنة الاستشارية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بتقييم التقارير الحالية حول لقاح استرازينكا بعناية، وبمجرد أن تكتسب منظمة الصحة العالمية فهمًا كاملًا لهذه الأحداث، سيتم إبلاغ النتائج وأي تغييرات على التوصيات الحالية على الفور إلى الجمهور.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم 2.619 مليون، وتم اكتشاف أكثر من 117.9 مليون حالة إصابة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند ، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

وتتصدر الولايات المتحدة والهند والبرازيل من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ، بينما لوحظ أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بـ COVID-19 في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وقال آندي سلافيت مستشار البيت الأبيض بشأن الجائحة كورونا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لشراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح الفيروس التاجي أحادي الجرعة من شركة Johnson u0026 Johnson.

وفي غضون ذلك ، قال رئيس معهد روبرت كوخ ، لوثار ويلر ، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه موجة ثالثة من انتقال فيروس كورونا وإغلاق جديد هذا الخريف إذا فشلت الدول في طرح اللقاحات بسرعة.
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