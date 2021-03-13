تعرف على فوائد الهريسة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فوائد تناول دبس الفليفلة الحمراء(الهريسة).
وأكدت الدكتورة سوسن غزال ان الهريسة غنية بالاحماض الامينية والقلويات وفلافونيات وصباغ الكاروتين حيث تحتوي على الفيتامينات (A/B/C).
1) تقوي الفليفلة الحمراء الحارة الجهاز العصبي
2) تزيد من الشهية
3) تعالج الفليفلة الجمراء الحارة عسر الهضم
4) تعزز الطاقة في الجسم
5) تساعد على التعرق
6) تحافظ الفليفلة الحمراء الحارة على صحة القلب عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتخفيض الدهون والتخفيف من الاصابة بالجلطة الدموية خاصة اذا مزجت مع زيت الزيتون