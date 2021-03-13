تعرف على فوائد الهريسة

دبس الفليفلة الحمراء(الهريسة).

وأكدت الدكتورة سوسن غزال ان الهريسة غنية بالاحماض الامينية والقلويات وفلافونيات وصباغ الكاروتين حيث تحتوي على الفيتامينات (A/B/C).





1) تقوي الفليفلة الحمراء الحارة الجهاز العصبي

2) تزيد من الشهية

3) تعالج الفليفلة الجمراء الحارة عسر الهضم

4) تعزز الطاقة في الجسم

5) تساعد على التعرق