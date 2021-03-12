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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:43 ص
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السورية عن   تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وذكرت الصحة السورية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي ما 16257 حالة. 

كما رصدت الصحة السورية تعافي  86 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 10711 حالة. 

  فيما سجلت الوزارة السورية وفاة 6 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 1085.

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