ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صيدلة عين شمس: لا حالات اشتباه كورونا بامتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:11 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور خالد ابو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة،  إن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات مؤكدا انه لم يتم اكتشاف حالة كورونا حتي الان .


وأكد الدكتور خالد أبو شنب خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الكلية اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرا الي ان الجامعات شددت إجراءاتها خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول للحفاظ علي سلامة الطلاب .


أوضح ابو شنب أن هناك بعض الأعراض التي تلزم صاحبها باستشارة الطبيب على الفور؛ وهي الإصابة بـ"الحمى والإرهاق والسعال الجاف"، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، مشيرا الي ان هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيا لذلك ننصح أي طالب او شخص عادي بعزل نفسه ويلجأ للطبيب فورا .

 وتابع ان معظم مَن يصابون بفيروس كورونا من الشباب  يشعرون بأعراض خفيفة فقط ويمكنهم التعافي في المنزل، قد تستمر الأعراض لبضعة أيام، وقد يشعر الأشخاص المصابون بالفيروس بتحسن في غضون أسبوع تقريبا.

وقدم الدكتور خالد  نصائح للعزل المنزلي في حالة الاشتباه بفيروس كورونا :

1_ التوجه للطبيب فورا وعمل كافة التحاليل 

2_تجنب مشاركة الأغراض المنزلية الشخصية

3_ارتدِ كمامة عندما تكون بالقرب من الآخرين

4_تجنب التواجد في الاماكن التي يوجد بيها اعداد كبيرة من الاشخاص 

5_الالتزام بالمنزل  ولا تذهب للمدرسة أو الجامعة

6_ابق قدر الإمكان منعزلا في غرفة منعزلة 

7_حافظ على التهوية الجيدة

أكد  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب  للتعقيم  لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، مع ضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ  مفتوحة.

وتابع "تمراز" مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، مشدداَ على توفير كل سبل الدعم والرعاية لطلاب الجامعه.

ووضعت جامعة عين شمس حزمة من الاجراءات الاحترازية التي تحافظ علي سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، كواشف حرارية على البوابات وفرقا طبية داخل الحرم الجامعي وسيارات اسعاف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صيدلة عين شمس: كمامات ومطهرات للعاملين.. وتقديم خدمات تسهل التعليم عن بعد للطلاب

بعد بداية إجازة منتصف العام .. جامعة عين شمس: نستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. استخدام الاختبارات الإلكترونية .. خروج الطلاب بعد 45 دقيقه من اللجان ..وتطبيق إجراءات احترازية مشددة

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ تجارة عين شمس

غرفة مخصصة للعزل .. تباعد اجتماعي وإجراءات وقائية في لجان امتحانات جامعة عين شمس

أستاذ مناعة يقدم 7 نصائح حال الاشتباه بالإصابة بـ كورونا

جامعة عين شمس: تخصيص غرف عزل بالكليات لحالات اشتباه كورونا

ترشيحاتنا

العشرة.. سعد الصغير يوجه رسالة لـ محمد فؤاد .. شاهد

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية ولكن جريمة كراهية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 -3-2021 بمحافظات مصر

يسرا تهنئ إيناس الدغيدى بعيد ميلادها.. شاهد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-3-2021

بتغريدة صغيرة.. ميدو يعرب عن حزنه على الزمالك.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت موت.. شيطانة وأبناؤها قتلوا مصطفى قبل زفافه بالاميرية..شاهد

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور