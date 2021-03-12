صيدلة عين شمس: لا حالات اشتباه كورونا بامتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور خالد ابو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات مؤكدا انه لم يتم اكتشاف حالة كورونا حتي الان .









وأكد الدكتور خالد أبو شنب خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الكلية اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرا الي ان الجامعات شددت إجراءاتها خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول للحفاظ علي سلامة الطلاب .









أوضح ابو شنب أن هناك بعض الأعراض التي تلزم صاحبها باستشارة الطبيب على الفور؛ وهي الإصابة بـ"الحمى والإرهاق والسعال الجاف"، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، مشيرا الي ان هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيا لذلك ننصح أي طالب او شخص عادي بعزل نفسه ويلجأ للطبيب فورا .





وتابع ان معظم مَن يصابون بفيروس كورونا من الشباب يشعرون بأعراض خفيفة فقط ويمكنهم التعافي في المنزل، قد تستمر الأعراض لبضعة أيام، وقد يشعر الأشخاص المصابون بالفيروس بتحسن في غضون أسبوع تقريبا.





وقدم الدكتور خالد نصائح للعزل المنزلي في حالة الاشتباه بفيروس كورونا :





1_ التوجه للطبيب فورا وعمل كافة التحاليل





2_تجنب مشاركة الأغراض المنزلية الشخصية





3_ارتدِ كمامة عندما تكون بالقرب من الآخرين





4_تجنب التواجد في الاماكن التي يوجد بيها اعداد كبيرة من الاشخاص





5_الالتزام بالمنزل ولا تذهب للمدرسة أو الجامعة





6_ابق قدر الإمكان منعزلا في غرفة منعزلة





7_حافظ على التهوية الجيدة



