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محافظات

مسجل ضمن التراث.. مفاجأة بخصوص عقار المنصورة المنهار

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:09 ص
مفاجأة بخصوص عقار
مفاجأة بخصوص عقار المنصورة المنهار
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همت الحسينى
أوضحت محافظة الدقهلية فى بيان لها مساء،اليوم الخميس  ان المنزل المنهار مساء،اليوم بشارع عبد الحميد المتفرع من شارع عوضين المتفرع من شارع حمدى المتفرع من حسين بك حسين بيك بمدينة المنصورة  قد صدر له قرار الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1126 لسنة 2018 باضافة العقار المذكور والذى هو ملك المواطن هانى الفونس غالى ضمن المبانى والمنشآت ذات التراث المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية، وبالتالى لم يصدر له قرار ازالة.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بإنهيار منزل مكون من ٣ طوابق بأحد الشوارع المتفرعه من شارع حسين بك بمدينة المنصورة.
وعلى الفور انتقل اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية واللواء سيد سلطان نائب مدير أمن الدقهلية واللواء احمد المهدى مدير الدفاع والحماية المدنية،و اللواء محمد عاطف مأمور قسم اول المنصورة وقوات الدفاع المدني ومسؤلى الحى إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار وبالفحص تبين ان المنزل عباره عن ٣ طوابق وخالى من السكان بإستثناء شقة واحدة تقطن بها سيدة ونجلها.
وبسؤال شهود عيان أكدوا أن الإبن غادر المنزل قبل انهياره بدقائق فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن والدته أسفل الإنقاض .
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية فنية لمراجعة العقارات بالمنطقة المذكورة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائية واتخاذ مايلزم بشأنها فورا .
مسجل ضمن التراث.. مفاجأة بخصوص عقار المنصورة المنهار
مسجل ضمن التراث.. مفاجأة بخصوص عقار المنصورة المنهار
مسجل ضمن التراث.. مفاجأة بخصوص عقار المنصورة المنهار
مسجل ضمن التراث.. مفاجأة بخصوص عقار المنصورة المنهار
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