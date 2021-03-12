حمد الله يخطف للنصر فوزا غاليا أمام الأهلي في الدوري السعودي









وافتتح عبدالاله العمري التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 41، لينهي النصر الشوط الأول متقدما على الأهلي.





ودخل الأهلي الشوط الثاني عازما على تسجيل هدف التعادل، وكان له ما أراد عن طريق النجم السوري عمر السومة لصالح الأهلي في الدقيقة 58.

وعند الدقيقة 85 نجح النجم المغربي عبدالرازق حمدالله في خطف الفوز لصالح النصر.

هذا الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 33 في المركز السادس، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 35 في المركز الخامس.

يذكر أن الهلال انتزع فوزا عريضا أمام الوحدة مساء اليوم وارتقى الزعيم لصدارة الدوري السعودي وبات في رصيده 45 نقطة.

قاد عبدالرازق حمدالله نجم النصر، فريقه للفوز على الأهلي (2 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.