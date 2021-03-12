كريم رمزي لـ إبراهيم فايق: عضلاتك فشنك.. والأخير: لا أنا هقلع أوريك.. فيديو

حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".





وشارك الإعلاميين الرياضيين في فقرات ترفيهية كوميدية مع الإعلامية منى الشاذلي، كما شاركوا في تحديات كوميدية.





ومن جانبه قال الإعلامي كريم رمزي، مازحا :" للأسف عضلات إبراهيم فايق مش حقيقية ده سفنج وهي عضلات فشنك"، ورد إبراهيم فايق، قائلا:" لا انا هقلع أوريك ".





وقام الإعلامي إبراهيم فايق بخلع الجاكيت الجاكيت على الهواء لاثبات امتلاكه عضلات .





وقال إبراهيم فايق :" انا بلبس نضارة بدون عدسات منذ سنوات وتعودت على هذا الأمر، وزمان كان نظري ضعيف وعملت عملية منذ عدة سنوات ولكنني تعودت على ارتداء النظارة وانا شكلي شرير من غير النضارة ".