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حوادث

حبس متهم لاستيلائه على 2.3 مليون جنيه من آخر بدعوى مشاركته فى مدرسة

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب علي أخر واستولي منه على 2 مليون و300 الف جنية بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد القي رجال مباحث القاهرة القبض علي شخص لاتهامه بالنصب علي أخر واستولي منه على 2 مليون و300 الف جنية بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه.

وتبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من مواطن ، مقيم بمدينة نصر قرر بتضرره من شخص ، مقيم بذات العنوان لقيامه بالإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 2 مليون و300 الف جنية بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه ، إلا أنه إكتشف تعرضه لواقعة نصب .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، كما أضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على إنشاء إحدى المشاريع الخاصة به ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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