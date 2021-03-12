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إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية ولكن جريمة كراهية

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:37 ص
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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إسراء صبري
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن سرقة منزل الدكتور سيد القمني هو شئ موجع ومفجع وغريب في دلالاته، حيث إن إقتحام المنزل والعبث فيه والاستيلاء عليه، وتخريبه، يشير إلى أنها جريمة كراهية منظمة وتعرف ماذا تريد وليست سرقة فقط.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، من قام بسرقة المنزل وتخريبه ليس لص عادي، حيث إنه خرب ما لم يكن قادر على حمله والهروب به، موضحًا أن هؤلاء مجموعة من اللصوص لا تحركهم عملية السرقة فقط، حيث إن القمنى مفكر كبير وكاتب مرجع لمئات الباحثين.

وأوضح أن هؤلاء اللصوص لم يبحثوا عن السرقة فقط، مؤكدًا أنه تركوا بعض الشئ في المنزل، وهذا لا يحدث في السرقة العادية.
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